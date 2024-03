Non è stata solo una boutade quella fatta ieri da Aurelio De Laurentiis circa la partecipazione del Napoli al Mundial de Clubes a spese della Juve che, secondo il presidente dei partenopei, "non dovrebbe essere ammessa perché fuori dalle coppe". Oggi, stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, i legali del club azzurro si sarebbero messi al lavoro per presentare un ricorso alla FIFA proprio per chiedere l'estromissione della Vecchia Signora dal torneo nuovo di pacca, promosso da Gianni Infantino, che vedrà la luce nell'estate 2025.