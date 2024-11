Albert Gudmundsson è al lavoro per recuperare dall'infortunio muscolare e punta il rientro in campo nella partita contro l'Inter di inizio dicembre. Questo, almeno, quanto evidenzia oggi il Corriere Fiorentino, che parla di un programma molto preciso di cure e terapie per provare ad accelerare i tempi: l'obiettivo dell'islandese è di tornare ad allenarsi sul campo già la prossima settimana "per poi riunirsi al gruppo nei giorni che porteranno dalla trasferta di Como al confronto con Lautaro e compagni".