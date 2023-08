"Scamacca e De Ketelaere non sono al meglio della condizione, ma non ci sono dubbi sulle loro qualità" ha detto Gian Piero Gasperini in conferenza stampa prima della gara contro il Frosinone a proposito dei suoi due nuovi innesti. E mentre il tecnico della Dea si coccola Scamacca, l'attaccante 'soffiato' all'Inter, proprio sulla squadra di Inzaghi e le altre candidate allo scudetto aggiunge: "Sarà un campionato molto equilibrato, si sono accorciati di molto i valori tra le ultime e quelle in mezzo, nello stesso tempo penso che le big come Inter, Juventus e Milan si siano rafforzate molto".