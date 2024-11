Paulo Fonseca non cambia idea rispetto alla candidatura del Milan nella corsa scudetto, nonostante il ritardo notevole accumulato dalle squadre di testa nelle prime 13 giornate di campionato: "Io so che sia difficile per gli altri credere a un Milan da scudetto, ma io continuo a crederci - ha detto il tecnico portoghese a Sky Sport da Bratislava -. Ma adesso dobbiamo pensare a domani, poi penseremo all’Empoli. Io vedo come lavoriamo, che atmosfera c’è dentro la squadra. Non è importante quello che io credo, la cosa importante è vincere la prossima partita. Se pareggiamo noi, sembra una sconfitta; se lo fanno altri, è una vittoria. Abbiamo consapevolezza di quello che è importante per noi".