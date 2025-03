Dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Panathinaikos, il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri ha commentato il risultato ottenuto ai canali ufficiali del club toscano, dove ha espresso tutto il rammarico per il ko: "Siamo delusi perché abbiamo iniziato la partita in maniera disastrosa. Ce lo diciamo sempre di avere un approccio grintoso ma stasera siamo andati veramente male. Dopo siamo stati bravi a riprenderla ma anche nel secondo tempo siamo rientrati mosci: non esiste questa cosa, non deve risuccedere" ha detto prima di mandare un messaggio alla squadra in vista del Napoli, avversario che il difensore mette in guardia.

Dopo la rimonta pensavate ad una ripresa più aggressiva?

"La reazione è stata fantastica perché in questo ambiente non era facile e invece abbiamo anche rischiato di andare in vantaggio. Questo vuol dire che la squadra c’è. Poi abbiamo iniziato il secondo tempo con quell’approccio ma sono sicuro che già dalla partita contro il Napoli non accadrà più. Non vediamo l’ora di rigiocare il ritorno giovedì".