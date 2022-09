Nikola Milenkovic, a lungo nella lista degli obiettivi di Juve e Inter, ha deciso di restare a Firenze. Ai taccuini di Repubblica spiega il motivo: "Le ambizioni del club, la voglia di crescere. Gli investimenti sulle strutture, come il Viola Park. Ma anche la conferma di Italiano è stata molto importante per me. Ho ascoltato il mio cuore, ho dato peso ai miei sentimenti. Amo questa città, questo club", ha concluso il difensore serbo.