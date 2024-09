L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson, seguito a lungo anche dall'Inter, è comparso oggi in tribunale a Reykjavík, in Islanda, assieme al suo avvocato Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson. Oggi e domani si svolgerà l'udienza principale del processo dopo il rinvio a giudizio del calciatore per “cattiva condotta sessuale” in seguito alla denuncia presentata da una donna. Si tratta di episodi che sarebbero accaduti in un locale della capitale islandese nell’estate 2023. La sessione si svolgerà a porte chiuse per motivi di privacy. Il nuovo esterno della Fiorentina ha negato le accuse, decidendo però di non rispondere ad altre domande della stampa. A riportarlo è Mbl.is.