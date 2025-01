Nel post partita di Como-Atalanta, Cesc Fabregas ha puntato il dito contro Gasperini durante l'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN. I due sono stati protagonisti anche di un piccolo scontro sul rettangolo verde di gioco.

"Tensione con Gasperini? Un po', io non parlo mai all'arbitro, lui sì e ha urlato spesso - le parole dello spagnolo -. Credo serva più rispetto per noi, ma chi sono io per dire questo. Dell'arbitro non dico altro: potevamo gestire meglio le cose ed alcune giocate".