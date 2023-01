Seconda vittoria per 2-0 consecutiva per la Roma di José Mourinho, che dopo quella ottenuta all'Olimpico contro la Fiorentina ottiene i tre punti in casa dello Spezia. Al Picco la sfida viene decisa dalle reti di El Shaarawy al 45' e di Abraham al 49'. I giallorossi agganciano momentaneamente l'Inter al terzo posto a quota 37 punti, mentre i liguri rimangono 15esimi con 18 punti insieme alla Salernitana.