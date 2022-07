Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Dimaro: "Rispetto ad altre neo promosse non possiamo permetterci fantasie. Badiamo al sodo - ha detto, come ripreso da TMW -. Vogliamo rappresentare al meglio solo la nostra città e la nostra proprietà. La Serie A? Sarà una stagione dura, una sorta di Gp di F1. Dovremo allestire una macchina in grado di stare sulla stessa griglia di partenza delle altre".