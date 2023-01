Ancora una brutta gatta da pelare per Stefano Pioli che, dopo la sconfitta di mercoledì incassata nel derby che ha visto sollevare la Supercoppa ai rivali di sempre, è costretto a rinunciare a Theo Hernandez in vista della sfida con la Lazio. Affaticamento muscolare per l'esterno francese dopo la stracittadina di Riad che ha portato il tecnico parmigiano ad escluderlo dalla lista dei convocati per non correre rischi. L'ex Real dunque non è partito per Roma - fa sapere Sky Sport - e salterà la sfida contro i biancocelesti.