Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di scendere in campo contro la Lazio, Juan Cuadrado ha parlato di Dybala e Chiellini, oggi alla loro ultima apparizione allo Stadium con la maglia della Juventus: “Io sono arrivato alla Juve con Dybala e subito Chiellini ci ha abbracciato come una famiglia. Chiellini è una grandissima persona, ha un carisma che in pochi hanno e penso che quello che rimarrà nel mio cuore. Con Dybala abbiamo vissuto molto insieme, è un fratello e il mio desiderio è che possa vincere ancora tanto dove andrà. Con Giorgio non ci sono parole, è un gladiatore e come persona è più di un 10. Ho pensato a tutti i momenti insieme e mi è venuta un po’ di tristezza, ma il calcio è così e speriamo che oggi possiamo dare una bella vittoria a loro due e ai tifosi".