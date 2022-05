Si salva il Genoa che batte incredibilmente la Juventus e con tenace resilienza non si piega alla retrocessione in B e rimanda ancora l’eventuale triste verdetto. Dopo un primo tempo più o meno equilibrato a spostare gli equilibri a favore dei bianconeri è il solito Paulo Dybala che prima segna il gol dell’1-0, poi poco dopo divora la possibilità di raddoppio che non solo non arriva ma riserva una sorpresa clamorosa. All’87esimo Albert Gudmundsson trova infatti il gol del pari che qualche minuto dopo (a recupero inoltrato) Mimmo Criscito trasforma in 2-1 dal dischetto prendendosi la rivincita del brutto errore del derby della scorsa settimana e fa esplodere Marassi. Buio pesto invece per la squadra di Max Allegri, che spreca l’occasione di sorpasso momentaneo sul Napoli in ottica terzo posto.