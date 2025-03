Ospite d'eccezione al 'Coimbra Football Congress 2025', Sergio Conceicao ha partecipato a un dibattito sulla vita di un allenatore di calcio. Un dibattito durante il quale il portoghese ha raccontato la scelta di accettare il delicato incarico di guidare il Milan in corso d'opera: "Sono emersi tutti i problemi che sapevo avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto io la squadra, dove non c'era tempo per fare gli allenamenti e con l'obbligo di vincere - le sue parole -. Tuttavia, il Milan è un club storico che mi dava la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi che ho per la mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo (...). Dopo aver vinto la Supercoppa contro l'Inter, abbiamo pareggiato con il Cagliari, per un errore individuale che può capitare (papera di Maignan, ndr). Da allora, ogni giorno vengono accostati al club nuovi allenatori".