Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, Blue Skye Financial Partners, che detiene il 4,27% di Project Redblack, la società che controlla il 100% di Rossoneri Sport Investment Sarl e che a sua volta controlla il 99,93% del Milan, ha affermato che Elliott si è impegnato a vendere il club "a porte chiuse", in violazione così dei suoi diritti di socio di minoranza.

Blue Skye è al lavoro per portare avanti un’azione legale in Lussemburgo al fine di annullare la vendita o ottenere un risarcimento danni, si legge in documenti depositati a New York, in quanto Elliott "ha operato con malizia o inganno» rilasciando informazioni riservate senza approvazione e senza procedere a una corretta procedura di offerta".