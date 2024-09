"Victor non vuole più stare al Napoli né più giocare per il Napoli". Queste le parole pronunciate ieri in modo netto da Giovanni Manna ai microfoni di DAZN prima del match con il Parma a proposito della situazione delicata di Victor Osimhen, fuori rosa dopo il mancato addio.

"Abbiamo cercato di assecondarlo, ma il mercato è stato complicato con domanda e offerta - ha ribadito il diesse azzurro -. Manteniamo la nostra linea di coerenza. Lui vuole andare via e noi abbiamo fatto altre scelte facendo investimenti importanti per prendere Lukaku e tenere Raspadori e Simeone. Se può andare ancora via? Il mercato è ancora aperto e ci sono opzioni, ma non penso che andrà in Arabia in questa sessione di mercato", ha aggiunto.

Poi più in generale sul mercato appena terminato. "Avevamo le idee chiare fin dall'inizio, altrimenti non avremmo fatto certe operazioni nell'ultima settimana. Aspettavamo la cessione di Osimhen per finanziare il mercato e il presidente si è assunto la responsabilità di investire per ripartire assumendosi il rischio di impresa. È stato incredibile e ci ha dato una mano".