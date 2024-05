Un anno di carcere. È quanto rischierebbe Albert Gudmundsson dopo il rinvio a giudizio per il presunto caso di violenza sessuale. Questo quanto riferiscono dall'Islanda riguardo i fatti risalenti scorsa estate, quando l'attaccante del Genoa fu denunciato da una donna (che dopo l'archiviazione del caso di due mesi fa ha fatto ricorso e ha ottenuto ora la riapertura del caso) conosciuta in un locale di Reykjavik: il prossimo autunno Gudmundsson dovrà comparire in giudizio davanti al tribunale della capitale islandese.

L'articolo 194 del Codice penale generale islandese recita infatti che "chiunque ha rapporti o altri rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da un minimo di 1 anno a un massimo di 16 anni".