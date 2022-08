"Avremmo dovuto arrivare un anno prima in Serie A, ma poi abbiamo trovato un arbitro che ci ha negato un gol. Comunque ora l’abbiamo raggiunta, speriamo di riuscire a non sfigurare e di restarci anche grazie alla campagna acquisti che abbiamo fatto". Così Silvio Berlusconi ha parlato del debutto in Serie A del suo Monza chiarendo alcune dichiarazioni a caldo pronunciate immediatamente dopo la promozione. "Obiettivo Champions? Quello che ho detto tempo fa sono state battute" ha detto a Rtl 102.5.