Oltre al danno la beffa. Non è stata una settimana facile, finora, quella in corso per l'Atalanta. Alla vigilia della sfida persa col Brest, infatti, i nerazzurri hanno perso per infortunio Hien, uno dei titolari della squadra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale ha subito una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro e non tornerà a disposizione prima di metà marzo, quando per la Dea arriveranno le sfide contro Juventus e Inter.