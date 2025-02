Dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato la prestazione ai microfoni di Mediaset. Nonostante la sconfitta, l’allenatore si è detto soddisfatto della gara giocata dai suoi: "È stata una partita bella e aperta, tra due squadre che volevano vincere. Chi segnava per primo aveva grandi possibilità di passare. In questo momento, però, soffriamo troppo sulle palle inattive e questo ci sta penalizzando, nonostante le prestazioni siano di alto livello".

Gasperini ha parlato anche dell’esordio di Daniel Maldini, arrivato da poco ma già protagonista di alcune giocate interessanti: "Ha avuto due o tre spunti di qualità e un'occasione per segnare. È un ragazzo che ci darà una mano".

Quanto all’uscita di De Ketelaere, Gasperini ha chiarito che si è trattato di una semplice gestione delle energie, visto il calendario fitto: "Abbiamo poche alternative in attacco in questo momento. Giochiamo ogni tre giorni, non possiamo pensare che tutti stiano in campo per 90 minuti in ogni partita. Le rotazioni sono necessarie".

Infine, Gasperini ha guardato avanti, sottolineando la volontà dell’Atalanta di concentrarsi sul campionato e sulla Champions League: "Ci dispiace uscire dalla Coppa Italia, ma abbiamo il campionato dove siamo ben posizionati e la Champions, una competizione che ci piace molto", ha concluso.