In queste tre gare di campionato non è un'Atalanta un po' diversa rispetto allo storico con l'Atalanta? "Siamo ancora un po' così a definire questa squadra. Sono arrivati tre giocatori nell'ultima settimana, stiamo cercando di trovare la quadra migliore per questa squadra e poi conosceremo meglio i giocatori. Giovedì si chiuderà finalmente il mercato e cercheremo di dare un'immagine più definitiva alla squadra".

Mercato in uscita chiuso?

"Fosse per me non sarebbe mai chiuso in entrata, in uscita forse sì. Speriamo succedano delle cose ma che quando finisce questo mercato ci sia un volto definitivo. Giocare col mercato aperto è veramente fastidioso. Il prossimo anno vado in ritiro il 4 agosto, non più il 4 luglio".

Malinovskyi e Ilicic?

"Non so su questo. Vedremo mercoledì. Io so cosa ha bisogno questa squadra, non so se sarà possibile. Vedremo. Fare in quattro giorni tutto quanto si vuole fare non è facile".