In vista del ritorno in campo in Serie A, ritorno impegnativo per il Milan che dovrà affrontare la Juventus, Yacine Adli è stato intervistato da Sportmediaset, intervista durante la quale l'ex Bordeaux ha detto: "Siamo primi ma sappiamo che la strada è lunga. Vogliamo vincere qualcosa di importante, con la Juve sarà importante ma cercheremo di vincere sempre. Scudetto? Quando sei al Milan giochi sempre per vincere, è uno dei nostri obiettivi ma non ci mettiamo pressione. Rasarmi i capelli in caso di scudetto o Champions? Quello mai...".