Importante nuovo arrivo in casa Liverpool: i Reds hanno ufficializzato quest'oggi l'acquisto dall'RB Lipsia del centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai, secondo nuovo volto della squadra di Jurgen Klopp dopo Alexis MacAllister. "Questo è un club davvero storico, con giocatori ottimi, un buon allenatore, va tutto bene. Per me è perfetto fare il passo successivo in un club come questo. I tifosi, lo stadio, tutto è davvero bello", le prime parole del magiaro ai canali ufficiali del club inglese. Szoboszlai vestirà la maglia numero otto.