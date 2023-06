Mateo Kovacic è un nuovo giocatore del Manchester City, fresco vincitore di un Treble storico. L'ex centrocampista dell'Inter lascia, dunque, il Chelsea, club in cui era approdato dal Real Madrid nel 2018, ma resta in Premier League legandosi ai campioni in carica per le prossime quattro stagioni. "Questa è una mossa brillante per me, non vedo l'ora di iniziare a giocare per il City - ha dichiarato il croato dopo l'annuncio ufficiale -. Chiunque abbia visto questa squadra sotto la guida di Pep sa quanto siano bravi, per me sono i migliori al mondo. I trofei che hanno vinto sono sotto gli occhi di tutti, sono anche la migliore squadra calcistica in circolazione. Entrare in questa squadra è davvero un sogno per qualsiasi calciatore. Ho ancora molto da imparare e da sviluppare e so che sotto la gestione di Pep posso diventare un giocatore migliore, il che è davvero eccitante per me. Il mio piano ora è di riposare per qualche settimana prima di tornare a Manchester per prepararmi alla nuova stagione. Voglio aiutare questo club a rimanere al top e vincere più trofei".