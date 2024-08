Niente Inter per Luka Sucic, centrocampista accostato anche all'Inter ma in vista del prossimo anno, quando sarebbe andato via a parametro zero dal Salisburgo. Decisivo lo sprint della Real Sociedad che oggi ha ufficializzato l'accordo con gli austriaci per il classe 2002: il croato ha firmato un contratto fino alla stagione 2028/29. Sucic è arrivato ieri a San Sebastián e questa mattina si allenerà con i nuovi compagni a Zubieta.