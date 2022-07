Dopo i rumors delle ultime settimane, è adesso ufficiale: Raheem Sterling è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo sette stagioni al Manchester City, l'inglese passa dai citizens al club londinese: "È un piacere essere qui. Ovviamente ho ottenuto molto nella mia carriera finora, ma c'è ancora molto da raggiungere e non vedo l'ora di farlo con la maglia del Chelsea. Londra è casa mia e il luogo in cui tutto è iniziato per me, ed è incredibile che ora ho l'opportunità di giocare davanti ad amici e parenti settimana dopo settimana allo Stamford Bridge. Non vedo l'ora di incontrare presto i tifosi lì" le sue prime parole da giocatore dei Blues rilasciate ai canali ufficiali del club che replica: "Benvenuto al Chelsea, Raheem".