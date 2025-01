Il Milan guarda in alto e ha individuato in Marcus Rashford il grande obiettivo per il mercato invernale. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore, il club rossonero ha presentato al Manchester United un’offerta concreta: un prestito iniziale con diritto di riscatto, una formula che riflette la volontà del club di puntare sul talento inglese per un progetto a lungo termine.

Rashford è un attaccante di livello assoluto, capace di aggiungere velocità, imprevedibilità e incisività all’attacco milanista. Le sue qualità nel saltare l’uomo e il suo fiuto per il gol lo rendono il profilo ideale per lo stile di gioco voluto da Sergio Conceiçao.

Il Milan, però, non è l’unico club interessato: il Borussia Dortmund segue attentamente la situazione ed è pronto a inserirsi nella corsa per il giocatore. La scelta del Milan di optare per un prestito con diritto di riscatto, piuttosto che un prestito secco, conferma l’intenzione di stabilire un legame duraturo con Rashford, che potrebbe diventare un punto fermo per le ambizioni future della squadra.