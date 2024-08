Una telenovela durata tantissimo, che alla fine non si è conclusa. Un caso irrisolto: Victor Osimhen resta al Napoli, dopo la trattativa saltata con l'Al Ahli. Anche quella con il Chelsea non è andata a buon fine e quindi, come riferisce Sky Sport, il nigeriano resterà fuori rosa fino a gennaio, quando riaprirà il calciomercato.