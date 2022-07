Non è ancora arrivato a Torino per fare le visite mediche con la Juventus, ma Andrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000, accostato nei mesi scorsi anche all'Inter e ormai vicinissimo al passaggio ai bianconeri dal Genoa, sarebbe già al centro di altri movimenti di mercato. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Salernitana starebbe spingendo con i bianconeri per avere il giocatore in prestito la prossima stagione. La Juve potrebbe pensarci qualora non dovesse riuscire a cedere Luca Pellegrini, attualmente sul mercato.