Non poteva che essere Marcus Thuram il giocatore più votato dopo Inter-Torino dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Per il francese, autore di una tripletta, è stato praticamente un plebiscito. Grande lotta per il secondo posto che vede un ex aequo tra Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.84%

Bisseck 1.68%

Acerbi 0.08%

Bastoni 6.30%

Darmian 0.34%

Frattesi 0.34%

Calhanoglu 6.30%

Mkhitaryan 1.26%

Dimarco 1.51%

Martinez 1.01%

Thuram 77.56%

Pavard 0.59%

Dumfries 0.34%

Taremi 0.84%

Zielinski 0.42%

De Vrij 0.59%

CLASSIFICA DOPO 9 GIORNATE:

THURAM 18 PT.

BARELLA 12 PT.

CALHANOGLU 9 PT.

TAREMI 8 PT.

DIMARCO 6 PT.

MARTINEZ 5 PT.

BASTONI, ARNAUTOVIC, FRATTESI E DUMFRIES 3 PT.

ZIELINSKI, BISSECK, CARLOS AUGUSTO E PAVARD 1 PT.