Bellissimo duello tra Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella per il primo posto nel sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro di giornata. Alla fine i lettori di FcInterNews.it hanno privilegiato il turco per pochi punti percentuali. Terzo posto per Lautaro Martinez. A seguire l'esito finale.

Onana 1.79%

0.38%

De Vrij 0%

Acerbi 0.32%

Dumfries 0.58%

Barella 36.64%

Calhanoglu 43.61%

Mkhitaryan 1.15%

Dimarco 0.70%

Martinez 11.83%

Dzeko 0.13%

Gosens 1.02%

Asllani 0.77%

Correa 0.26%

Bellanova 0.77%

Darmian 0.06%