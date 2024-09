Dopo un inizio balbettante, l'Inter Primavera sembra aver trovato il ritmo giusto in campionato: ieri, infatti, è arrivata la seconda vittoria di fila in campionato grazie all'1-0 imposto al Cagliari a domicilio che ha fatto seguito al precedente successo sulla Cremonese. Decisiva una rete di Matteo Spinaccè, ecco il video con gli highlights del match:

