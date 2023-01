L'avventura dell'Inter Primavera di Cristian Chivu nella Coppa Italia di categoria comincerà domani, quando al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti' arriveranno i pari età dell'Hellas Verona per gli ottavi di finale della competizione. Una gara che Paolo Sammarco, tecnico degli scaligeri, ha inquadrato così ai canali ufficiali dl club gialloblu: "Giocare contro una squadra forte come l'Inter è sempre stimolante.