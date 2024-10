La Nazionale Under 20 torna in campo per il secondo impegno casalingo dell'Elite League e lo fa allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Calcio d'inizio alle 17 di domani per la gara contro l'Inghilterra, una sfida che, come Italia-Belgio di Nations League in programma in serata allo stadio Olimpico di Roma, rientra nell'accordo di collaborazione siglato dalla FIGC e dalla Regione Lazio. Il ct Bernardo Corradi dovrà fare i conti con l'assenza del terzino dell'Inter Matteo Cocchi, come comunicato dalla Federazione; è invece a disposizione l'altro nerazzurro Thomas Berenbruch.