Per le due amichevoli che la Nazionale italiana Under 19 affronterà contro i pari età dell’Ungheria il 16 e il 19 novembre, Alberto Bollini ha convocato 26 giocatori. Un doppio test probante, in attesa di sapere a fine novembre se, quando si concluderanno tutti i gironi della prima fase, gli Azzurrini riusciranno ad accedere, come migliori terzi classificati, alla fase élite delle qualificazioni europee. Il primo dei due test contro si disputerà al Centro Tecnico di Coverciano a partire dalle 15, mentre il secondo alle 11 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. L'elenco dei convocati nel quale compare il nome dell'interista Luca Di Maggio: