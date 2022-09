Debutto con beffa per l'Under 18 dell'Inter in campionato: la formazione nerazzurra, andata in vantaggio di due reti, si è fatta agganciare dall'Hellas Verona che è uscito così indenne dal campo di Giussano. Dell'irlandese Kevin Zefi e di Daniele Quieto i gol dell'Inter, prima che un autogol di Aidoo e la rete di Valenti permettessero ai gialloblu di rimettere in equilibrio il risultato.