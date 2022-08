L'Inter conquista la prima edizione della Coppa Caligaris, promossa dal Comitato Coppa Angelo Quarenghi, la kermesse che si disputa a San Pellegrino Terme dedicata alla categoria Under 17. I baby nerazzurri hanno vinto il trofeo dopo aver battuto in finale i pari età della Lazio per 2-1 grazie alle reti di Daniel Fois, italo-congolese classe 2006, e Matteo Lavelli, protagonista del torneo con la doppietta rifilata al Monza e il sigillo contro la Cremonese. Di Serra il pareggio momentaneo della Lazio.