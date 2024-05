Gran debutto per la Nazionale Under 17 di Massimiliano Favo agli Europei di categoria di Cipro: malgrado l'inferiorità numerica maturata a causa dell'espulsione di Andrea Natali al 53', gli Azzurrini si impongono per 2-0 sulla Polonia grazie alle reti realizzate dal giovane dell'Inter Mattia Mosconi al quinto minuto con un bel rasoterra di sinistro, e dal romanista Federico Coletta al 72esimo.