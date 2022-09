Un’altra doppia amichevole attende la Nazionale italiana Under 16 che, dopo aver affrontato ad agosto l’Inghilterra (successo per 2-1 nel primo test, sconfitta per 3-2 nel secondo), se la vedrà con i pari età della Svizzera. I due match, in programma martedì 13 (ore 16) e giovedì 15 settembre (ore 12.30) si giocheranno allo Stadio Comunale di Ascona, piccolo comune svizzero del Canton Ticino situato sul Lago Maggiore. Il tecnico Daniele Zoratto ha convocato 22 calciatori classe 2007, che si raduneranno nel pomeriggio di domenica 11 settembre a Verbania. L’elenco: