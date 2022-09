La stagione della Nazionale italiana Under 15, la più giovane tra le squadre azzurre, si apre con una doppia amichevole con la Slovenia. Il primo match è in programma martedì 13 settembre (ore 17) ad Ajdovščina, mentre la seconda gara si disputerà giovedì 15 settembre (ore 11) allo Stadio Comunale di Gradisca d’Isonzo. Il tecnico Massimiliano Favo, confermato anche in panchina per questa stagione, ha convocato 23 calciatori classe 2008 per il raduno fissato domenica 11 settembre a Gradisca d’Isonzo. L’elenco dei convocati: