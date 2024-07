Continuano le operazioni in uscita in casa Inter, che questa mattina ha finalizzato un altro trasferimento. Altra uscita dal settore giovanile nerazzurro: Samo Matjaž approda all'NK Celje. Il difensore classe 2004 lascia il club milanese per trasferirsi nel club slovena a titolo definitivo.

"MILANO - FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Samo Matjaž all'NK Celje. Il difensore classe 2004 lascia a titolo definitivo" si legge nella nota di Inter.it. Comunicato al quale fa da eco quello del club sloveno che tramite social annuncia il nuovo innesto.

"Solo Matjaž, benvenuto a Celje! Il difensore 20enne si trasferisce nella città principesca dall'Inter e ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2027" si legge nel tweet di benvenuto all'ormai ex nerazzurro che dopo la firma si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Le sensazioni dopo il ritorno in Slovenia sono positive. Non vedo l'ora di poter vivere i green del primo campionato e che la squadra raggiunga tutti gli obiettivi prefissati. In Italia, personalmente, ho dovuto crescere più velocemente, percepire le cose più velocemente e mi adatto al nuovo ambiente, ma in termini di calcio, ho imparato a lottare per ogni minuto di gioco, il periodo di adattamento non sarà così lungo, perché conosco già molti dei ragazzi che avevo deciso di farlo venire a Celje perché il club è in un ambiente in crescita, con obiettivi e ambizioni chiari. Gli obiettivi a breve termine sono legati alla migliore difesa del campionato, e gli obiettivi a lungo termine sono la doppia corona e il successo in Europa."