Altra uscita dal settore giovanile di casa Inter: Paolo Raimondi, portiere classe 2005 è stato ceduto a titolo definitivo alla Pergolettese. Il portierino, ormai ex nerazzurro, ha firmato un contratto biennale con il club lombardo, militante in Serie C. Dopo la firma sul contratto che lo lega alla società cremasca ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

Paolo, arrivi dall'Inter Primavera dove, nella passata stagione, hai avuto 24 presenze tra campionato Primavera, Coppa Italia e Youth League. Ma come si è sviluppata la tua carriera a livello giovanile?

"Ho iniziato a Cremona, dove ho mosso i primi passi calcistici in quattro anni bellissimi. A dodici anni sono arrivato all'Inter per sette anni, tranne uno dove sono andato al Parma in prestito. Sono rientrato l'anno scorso, ho fatto l'anno in Primavera. Un anno molto bello e dove mi sono divertito molto: adesso arrivo qua a Crema".

Un anno esperienza in Inter Primavera a livello giovanile e adesso ti tuffi in un campionato professionistico come la serie C, un campionato durissimo e molto difficile.

"Sì, non vedo l'ora di fare questo salto di qualità: sarà sicuramente una bellissima sfida per me che mi insegnerà tanto, sono molto carico e pronto a vivere questa esperienza"

Tu sei un 2004, Cordaro 2005, due portieri giovani che si giocheranno il posto in squadra: ci sarà una sana competizione.

"Assolutamente. Anche questo è il bello: la competizione, la sana competizione che spingerà a migliorarsi ognuno dei due".