Non va oltre lo 0-0 la Nazionale italiana Under 17 di Massimiliano Favo nel secondo match del primo turno di qualificazione agli Europei di categoria: gli Azzurrini vengono bloccati dall'Irlanda del Nord, risultato che rende decisiva la partita di martedì contro la Grecia: servirà vincere per chiudere il raggruppamento al primo posto, per la qualificazione bisogna almeno ottenere un pareggio. Partita con pochi spunti, giocata per intero dall'attaccante dell'Inter Mattia Mosconi, mentre l'altro nerazzurro Matteo Cocchi, partito titolare, è rimasto in campo 57 minuti prima di essere sostituito da Cristian Cama.