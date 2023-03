Dopo la bella vittoria nell’esordio contro i padroni di casa della Germania (3-2), la Nazionale italiana Under 19 non è andata oltre lo 0-0 con i pari età della Slovenia nella seconda gara della fase élite che si sta disputando a Brema. Al BSA Obervieland, gli azzurrini devono accontentarsi del pari che comunque, in attesa di Belgio-Germania, li proietta momentaneamente al primo posto del gruppo 2. In campo per tutta la partita l'interista Francesco Pio Esposito, alla seconda presenza con la selezione di Alberto Bollini.