E' durata poco meno di un'ora l'illusione della Nazionale italiana Under 19 di conquistare la finale dell'Europeo di categoria. Gli azzurrini di Carmine Nunziata, che nel penultimo atto del torneo contro l'Inghilterra ha puntato sugli interisti Cesare Casadei e Giovanni Fabbian come titolarissimi, per poi mettere a partita in corso Alessandro Fontanarosa, sono passati in vantaggio dopo appena dodici giri d'orologio grazie al rigore trasformato da Fabio Miretti ma poi si sono fatti rimontare nella ripresa dall'uno-due messo a segno da Alex Scott e Jarell Quansah tra 58' e 82'.