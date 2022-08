La Nazionale italiana Under 17 inizia nel migliore dei modi la nuova stagione battendo 4-0 i pari età della Svizzera , allo stadio ‘Silvio Piola’ di Vercelli. A decidere il primo dei due test in programma con la nazionale elvetica, la doppietta di Tommaso Ravaglioli e i gol di Gabriel Ramaj e Filippo Scotti. In campo sono scesi anche i tre interisti convocati da Bernardo Corradi : Francesco Tommasi (dal 59'), Tommaso Della Mora (titolare, 59' in campo) e Matteo Spinaccè (dal 68').

"Non avremo molto tempo a disposizione per prepararci alla prima fase di qualificazione all’Europeo – ha dichiarato a Figc.it il tecnico degli azzurrini a margine della partita -. Sono soddisfatto perché i ragazzi si sono impegnati al massimo, cercando di mettere in pratica quel poco che sono riuscito a trasmettere in questi due giorni di lavoro. Il fatto di esserci riusciti sarà sicuramente uno sprone per loro, i risultati aiutano. Ho cercato di far capire ai ragazzi che se facciamo una buona pressione in avanti corriamo meglio e meno. Errori sotto porta? Vorrà dire che saremo più concreti quando ci saranno i tre punti in palio".