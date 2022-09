Reduce dalle prestazioni convincenti nelle due amichevoli con la Svizzera disputate la scorsa settimana a Vercelli e Chiasso, chiuse rispettivamente con un largo successo (4-0) e un pareggio ricco di gol (4-4), la Nazionale italiana Under 17 torna a radunarsi in vista della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo che dal 5 all’11 ottobre la vedrà impegnata in Kosovo contro la nazionale di casa e i pari età di Finlandia e Grecia. Il tecnico Bernardo Corradi ha convocato 27 calciatori (25 classe 2006 e i 2007 Matteo Cocchi e Francesco Verde) per lo stage in programma dal 4 all’8 settembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove gli Azzurrini sosterranno complessivamente sei sedute di allenamento per poi chiudere il raduno giovedì 8 settembre con una gara amichevole contro l’Under 17 della Fiorentina. L’elenco dei convocati: