Francesco Pio Esposito non ha ancora smaltito l'enorme delusione provata nella serata di ieri al 'Del Duca' di Ascoli Piceno, dove l'Inter Under 17 si è fatta rimontare da 0-2 a 3-2 dal Bologna negli ultimi 15 minuti della finalissma scudetto: "Che dire, fa molto male - ammette l'attaccante classe 2005 su Instagram -. Non speravamo e non meritavamo un finale del genere, ma il calcio è questo tanto bello quanto crudele. Rimane comunque il percorso di un gruppo fantastico che non dimenticherò mai".