Dopo aver chiuso il gruppo C a punteggio pieno, la Nazionale italiana Under 17 tornerà in campo stasera, all'AEK Arena di Larnaca, per sfidare l'Inghilterra nella gara che mette in palio la semifinale dell'Europeo di categoria: "Sarà molto difficile perché sono una squadra forte, sia fisicamente che tecnicamente - ha spiegato il tecnico degli azzurri Massimiliano Favo a FIGC.it -. Se sul piano qualitativo siamo alla pari, su quello atletico potrebbero avere qualcosa in più di noi: per vincere questa partita dobbiamo essere la migliore Italia di tutta l'annata".