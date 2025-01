Comincia con una vittoria il 2025 della Nazionale italiana Under 15, capace di battere i pari categoria della Slovenia per 1-0, allo Stadio 'Gino Colaussi' di Gradisca d'Isonzo, nella prima delle due amichevoli in programma. A decidere l'incontro in favore degli azzurrini è stata la rete di Maximilian Donner, attaccante del Borussia Mönchengladbach, siglata al 78'.

"È stata una partita tosta, sia per il livello agonistico dei nostri avversari sia perché i ragazzi non erano al massimo della condizione fisica. Anche se possiamo fare meglio sotto l'aspetto tecnico, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a leggere e interpretare i momenti della partita, dimostrando grande maturità", il commento a caldo del tecnico Enrico Battisti, a FIGC.it.